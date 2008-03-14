裏約奧運啟示中國體育事業發展

【 本報社論 】裏約熱內盧當地時間8月21日晚8點，經過16天激動人心的比賽之後，裏約奧運會在閉幕式絢爛奪目的煙花怒放中，落下了帷幕。來自全球五大洲不同國家、不同民族、不同膚色、不同信仰的1.1萬多名運動健兒，在位於南美大陸的巴西裏約熱內盧的奧運賽場上，全力拼搏，奮勇爭先，通過向往友好和相互尊重的競爭，向世界展示了競技體育的激情和魅力。

奧運其實是無國界的，它是屬於人類共有的體育賽事，也已成為人類共同的精神財富。 然而，通過本屆奧運會賽場內外的種種裁判不公、有違道德的故事和插曲，人們意識到，奧運會還遠不是人類大團結的盛會，依然處在國際政治博弈的陰影之下，各個參賽國家和隊伍，還遠沒有擁有平等競爭的話語權。

中國在裏約奧運上的得失成敗給中國體育事業發展帶來啟示。中國運動員奪取金牌的速度已遠遠不及前兩屆奧運會。從北京奧運會的51金，到倫敦的38金，再到裏約的26金，中國軍團連續3屆奧運會的金牌數量，呈現明顯下滑的趨勢。就在幾周前，國際和中國分析師還在紛紛預測中國軍團將會再續輝煌，穩居獎牌榜第二位。自2004年雅典奧運會中國初登獎牌榜亞軍寶座後，再未掉出前二，甚至在北京奧運會榮登榜首；但是在裏約，英國以27金23銀17銅躍居第二，取代了中國的位置，中國26金18銀26銅掉至第三。作為傳統勁旅的中國體操隊隊跌入穀底、未能摘得一塊金牌，而羽毛球、射擊等其他常勝運動隊的表現也令人失望。唯有中國女排重回巔峰。

鑒於可選運動員數量縮水，再加上體校數量也在下降，截至2016年5月，中國共有2183所體校，為國家輸出了95%的奧運選手。這聽上去可能很多，但中國在1990年曾有3687所體校。自1987年以來，光是乒乓球這一專業的入學人數已經下降了75%。中國在獎牌榜上的排名勢必會下降。

正如中國國家主席習近平所說的，“在奧運會這樣高水平的競爭場合，爭第一、拿金牌獎牌很不容易，拿到金牌獎牌的，值得尊敬和表揚。同時，只要勇於戰勝自我、超越自我，即使沒有拿到金牌獎牌，同樣值得尊敬和表揚。”金牌當然重要，但是戰勝自我更重要。其實一場比賽，最難超越的，就是自己。今天的中國人，相信“沒有什麼力量，比感受到祖國的支持更令人鼓舞”“沒有什麼精神，比為祖國和人民拼搏更加可貴”，也認同“金牌誠可貴，拼搏價更高”；這才是對“更快、更高、更強”的奧林匹克精神的充分理解。人無論幹什麼，都需要一種精神。這種精神在競技體育特別是奧運賽場上，體現得最充分。運動員在體育賽場上體現出的不怕吃苦、不畏艱難、積極向上、永不放棄的精神，就是我們應該發揚的奧運精神。

體育是國家形象的縮影、國家實力的體現，在一定程度上折射著國家的發展、社會的進步。國民素質的高低直接影響到一個民族的發展和未來。發展體育事業是增強國民素質的一個重要方面。如果健兒在奧運會接連摘金奪銀，但國人的身體素質每況愈下，這無疑是一種巨大的反諷。如何讓奧運金牌轉化成國人的健身熱情，也需要體育管理部門的智慧和謀略。

當前中國體育正處在戰略轉型的關鍵時期，處在深化改革的進程中，競技體育、全民健身、體育產業的發展正形成齊頭並進、良性互動之勢。但如何讓三者更好地互為補充、互有裨益、互相促進、協調發展，更需要體育管理部門通盤考慮，做好頂層設計。

中國正在摸索出一套可以解決部分問題的體育發展模式。2016年，中國政府已將數以千計的非體育學校認定為“足球特色學校”。這些學校將給學生提供專門的足球培訓。表現最出色的學生可以不斷晉級，然後進入中國方興未艾的職業足球聯賽，並最終進入國家隊。雖然這些計劃不會適用於所有體育項目，但它們是一個良好的開端，有助於在長期內將運動員和訓練資源更廣泛地分散到學校和社區。最終，這將是中國鞏固其在獎牌榜上領先地位的最佳路徑。