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故宮與鳳凰發布戰略合作開創文化傳承新體驗
2016.09.06, 08:19, Tuesday 作者 本報訊 [字号: ]

　　【本報訊】2016年9月5日，故宮博物院與鳳凰衛視簽署戰略合作框架協議，宣布未來五年將攜手以領先的科技和藝術形態，與世界分享中華文化精髓。
　　中華文化是人類文明重要的見證者與建設者。習近平主席提出：“推動中華文化走出去，提高國家文化軟實力，關系我國在全世界文化格局中的定位，關系我國國際地位和國際影響力，關系‘兩個百年’奮鬥目標和中華民族偉大複興中國夢的實現。”故宮作為世界文化遺產，是傳承中華民族優秀傳統、擴大中華文明國際影響力的重要載體；鳳凰衛視集團在全球擁有超過五億的高端受眾，並已建立了以全媒體傳播為依托的領客文化旗艦平臺；雙方共同肩負著推廣中華文明的重要使命。
　　故宮博物院單霽翔院長在合作發布儀式上致辭並表示，故宮博物院將在現代博物館管理理念下，與鳳凰攜手開展文化交流項目，共同舉辦論壇、公共文化活動、藝術展覽等，實現從傳統到現代的轉化。故宮與鳳凰合作，在全球傳播中華經典，是一次意義深遠的文化實踐，將實現為國家、為公眾服務的社會價值。
　　鳳凰衛視集團董事局主席行政總裁劉長樂太平紳士在致辭中談到，鳳凰衛視集團此次與故宮博物院合作，旨在以“請進來、走出去”的方式傳播故宮文化內涵，做全球中華文化第一推動力。鳳凰將充分發揮其在文化與數字科技產業領先的優勢，借助增強現實技術（AR）、互動沉浸技術（MR）等科技手段，將故宮珍藏國寶開發為可體驗、可傳播的藝術形式，助力中華文化傳承事業。
　　故宮博物院常務副院長王亞民，鳳凰衛視執行副總裁、領客文化董事長何大光代表雙方簽署了戰略合作框架協議。中國人民大學文化創意產業研究所所長金元浦教授在發布會上演講指出，在文化創意產業成為國家經濟支柱和引擎性產業的大趨勢下，文化與科技的深度融合，將為中華文化產業創新發揮重要作用。他對此次故宮博物院與鳳凰衛視集團的戰略合作前景表達了美好的期待。
故宮博物院與鳳凰衛視集團還將聯合推出系列中華文化研修課程，將故宮的學術研究成果推廣至社會，普及文化遺產保護知識，並充分應用故宮的曆史文化內容進行創意合作，為廣大人民群眾提供互動高科技人文體驗。鳳凰領客作為鳳凰衛視集團的文化旗艦平臺，致力於推動跨界對話，促進國際合作，將擔負此次戰略合作的協調。數十位中國文化創意產業的研究學者、知名藝術家、企業家等跨領域嘉賓共同出席並見證了合作發布。


　　
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